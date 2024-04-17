Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınmaya bağlı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.
5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.