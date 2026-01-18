Trabzonspor, Kocaelispor karşısında üç puan arıyor: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, bugün Kocaelispor’a konuk olacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplayan bordo-mavililer, haftaya üçüncü sırada giriyor. Trabzonspor, lider Galatasaray’ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde yer alıyor.

Son iki haftada sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan ve deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, yaşadığı puan kayıplarının ardından ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

Trabzonspor ile Kocaelispor, ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 41 lig maçında Trabzonspor’un 21 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor.

Kocaelispor 9 kez sahadan galip ayrılırken, 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu maçlarda 61 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

KOCAELİ DEPLASMANINDA ZORLU SERİ

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlanan bir grafik çiziyor. Bordo-mavililer, İzmit’te oynadığı 20 lig maçının 7’sini kazanabildi. 8 maç berabere sonuçlanırken, 5 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

İki takım arasındaki lig maçlarında en farklı galibiyet Trabzonspor’a ait. Bordo-mavililer, 1994-1995 sezonunda sahasında Kocaelispor’u 4-0 mağlup etmişti. Ligin ilk yarısının ilk haftasında ise Trabzonspor, rakibini Trabzon’da 1-0 yenmişti.

EKSİKLER VE MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor’da Savic, Baniya ve Visca sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası’nda bulunması sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11’ler şu şekilde:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Nonge, Agyei, Tayfur, Churlinov, Petkovic

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Muçi, Zubkov, Augusto