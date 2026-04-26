Trabzonspor, Konya’da çıkış arıyor

Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son iki haftada Alanyaspor ve Başakşehir ile berabere kalan bordo-mavili ekip, bu süreçte önemli puan kayıpları yaşadı. Trabzonspor, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisinde Batagov ile Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edin Visca’nın ise henüz hazır olmaması sebebiyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.