Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

A Milli Takım’da bulunan Uğurcan Çakır, U21 Milli Takımı’nda bulunan Enis Destan, U18 Milli Takımı’nda bulunan Onuralp Çevikkan’ın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında olan; Bakic, Meunier, Denswil, Bardhi, Trezeguet, Pepe ile sakatlığı devam eden Onuachu ve Hüseyin Türkmen antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.