Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.