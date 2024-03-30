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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 12:08
  • Giriş: 30.03.2024 12:08
  • Güncelleme: 30.03.2024 12:08
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirdi.

Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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