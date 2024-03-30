Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kaynak: İHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirdi.
Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.