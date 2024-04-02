Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, Konya’ya hareket etti.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya’ya gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçerken, teknik heyetin ve oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.30 sıralarında Konya’ya hareket eden bordo-mavililerin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Kadroda tedavileri süren Enis Destan ve Onuachu kadroda yer almadı.

Trabzonspor’un, Konyaspor kamp kadrosu şöyle: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Trezeguet, Mislav Orsic ve Umut Bozok."