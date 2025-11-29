Trabzonspor - Konyaspor Süper Lig Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Konyaspor arasındaki rekabet nasıl? Maçın hakemi ve VAR hakemi kim? Tüm detaylar haberimizde.
Trabzonspor’un bugünkü maçı, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak futbolseverlerin gündemine oturdu. Trabzonspor maçı ne zaman, Trabzonspor maçı canlı izle, Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak gibi arama terimleri bugün yoğun şekilde araştırılıyor. Papara Park’ta oynanacak olan kritik karşılaşma, sadece üç puan için değil, üst sıralardaki yerini korumak adına büyük önem taşıyor.
Trabzonspor maçı canlı izle seçeneğini değerlendirmek isteyen taraftarlar Bein Sports üzerinden karşılaşmayı şifreli olarak takip edebilir. Ayrıca Trabzonspor maçı özeti ve Trabzonspor maçı ne oldu soruları maçtan sonra yoğun şekilde araştırılıyor olacak.
MAÇIN HAKEM KADROSU
- Hakem: Alper Akarsu
- 1. Yardımcı Hakem: Süleyman Özay
- 2. Yardımcı Hakem: Bilal Gölen
- Dördüncü Hakem: İlker Yasin Avcı
- VAR: Ömer Faruk Turtay
- AVAR: Candaş Elbil
TRABZONSPOR - KONYASPOR REKABET GEÇMİŞİ
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor
|24/25
|Konyaspor
|Trabzonspor
|0-0
|24/25
|Trabzonspor
|Konyaspor
|2-1
|23/24
|Konyaspor
|Trabzonspor
|0-1
|23/24
|Trabzonspor
|Konyaspor
|0-0
|22/23
|Konyaspor
|Trabzonspor
|1-1
|22/23
|Trabzonspor
|Konyaspor
|2-1
İki takım arasında oynanan son karşılaşmalarda Trabzonspor’un üstünlüğü göze çarpıyor. Bordo-mavili ekip, özellikle iç sahada güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor maçı var mı diyen taraftarlar için bu mücadele hem liderlik yarışında hem de puan tablosundaki sıralamada belirleyici rol oynuyor.
PUAN TABLOSU DURUMU (TRABZONSPOR VE KONYASPOR)
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|AV
|P
|3
|Trabzonspor
|13
|8
|4
|1
|22:11
|11
|28
|10
|Konyaspor
|13
|4
|3
|6
|18:20
|-2
|15
Trabzonspor ligde üst sıraları zorlayan bir performans sergilerken, Konyaspor daha çok orta sıralarda varlık gösteriyor. Trabzonspor maçı ne oldu sorusunun yanıtı, ligin gidişatı açısından büyük önem taşıyacak.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ
Trabzonspor
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|15
|Stefan Savic
|34
|Defans
|11
|11
|1
|1
|Sakatlık - Adale Problemi
|80
|Boran Başkan
|19
|Orta Saha
|1
|-
|-
|-
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|7
|Edin Visca
|35
|Orta Saha
|9
|2
|-
|-
|Sakatlık - Ayağı Kırık
|74
|Salih Malkoçoğlu
|20
|Orta Saha
|3
|-
|-
|-
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|9
|Anthony Nwakaeme
|36
|Forvet
|1
|1
|-
|-
|Sakatlık - Uyluk Sakatlığı
Konyaspor
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|4
|Adil Demirbağ
|28
|Defans
|10
|10
|1
|2
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|20
|Riechedly Bazoer
|29
|Defans
|7
|7
|-
|-
|Sakatlık - Baldırından Sakat
|18
|Alassane Ndao
|29
|Orta Saha
|11
|11
|2
|3
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|7
|Muhammet Tunahan Taşçı
|23
|Orta Saha
|6
|-
|1
|1
|Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı
|16
|Marko Jevtovic
|32
|Orta Saha
|7
|6
|-
|-
|Sakatlık - Yan Bağlarından Sakat
|19
|Ufuk Akyol
|28
|Orta Saha
|1
|-
|-
|-
|Sakatlık - Arka Adalesinden Sakat
Trabzonspor’un sakat oyuncular listesi oldukça kabarık görünürken, Konyaspor’un cezalı oyuncuları takımı önemli ölçüde etkileyecek gibi duruyor. Bu durum Trabzonspor maçı ne oldu, Trabzonspor maçı özeti gibi arama terimlerinin maç sonunda yoğunlaşmasına neden olacak.
TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
- Maç: Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor
- Tarih: 29 Kasım 2025 Cumartesi
- Saat: 20:00
- Stadyum: Papara Park – Trabzon
- Yayın: Bein Sports (Canlı ve şifreli)
Trabzonspor maçı ne zaman?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Trabzonspor maçı canlı izle seçeneği var mı?
Trabzonspor maçını canlı izlemek için Bein Sports ekranlarını takip edebilirsiniz.
Trabzonspor’un bugünkü maçı hangi kanalda?
Trabzonspor’un bugünkü maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Trabzonspor maçı özeti nereden izlenir?
Trabzonspor maçı özeti Bein Sports resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden maç sonrası yayınlanacak.
Trabzonspor maçı var mı?
Evet, Trabzonspor bugün Konyaspor ile karşılaşıyor.
Trabzonspor için bu karşılaşma, yalnızca üç puan değil, ligdeki konumunu pekiştirme mücadelesi. Taraftarlar; Trabzonspor maçı ne zaman, Trabzonspor maçı izle, Trabzonspor maçı canlı izle, Trabzonspor maçı ne oldu gibi soruların yanıtlarını bu akşam 20:00’de alacak.