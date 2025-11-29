Trabzonspor - Konyaspor Süper Lig Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trabzonspor’un bugünkü maçı, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak futbolseverlerin gündemine oturdu. Trabzonspor maçı ne zaman, Trabzonspor maçı canlı izle, Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak gibi arama terimleri bugün yoğun şekilde araştırılıyor. Papara Park’ta oynanacak olan kritik karşılaşma, sadece üç puan için değil, üst sıralardaki yerini korumak adına büyük önem taşıyor.

Trabzonspor maçı canlı izle seçeneğini değerlendirmek isteyen taraftarlar Bein Sports üzerinden karşılaşmayı şifreli olarak takip edebilir. Ayrıca Trabzonspor maçı özeti ve Trabzonspor maçı ne oldu soruları maçtan sonra yoğun şekilde araştırılıyor olacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Alper Akarsu

TRABZONSPOR - KONYASPOR REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Ev Sahibi Deplasman Skor 24/25 Konyaspor Trabzonspor 0-0 24/25 Trabzonspor Konyaspor 2-1 23/24 Konyaspor Trabzonspor 0-1 23/24 Trabzonspor Konyaspor 0-0 22/23 Konyaspor Trabzonspor 1-1 22/23 Trabzonspor Konyaspor 2-1

İki takım arasında oynanan son karşılaşmalarda Trabzonspor’un üstünlüğü göze çarpıyor. Bordo-mavili ekip, özellikle iç sahada güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor maçı var mı diyen taraftarlar için bu mücadele hem liderlik yarışında hem de puan tablosundaki sıralamada belirleyici rol oynuyor.

PUAN TABLOSU DURUMU (TRABZONSPOR VE KONYASPOR)

# Takım O G B M A:Y AV P 3 Trabzonspor 13 8 4 1 22:11 11 28 10 Konyaspor 13 4 3 6 18:20 -2 15

Trabzonspor ligde üst sıraları zorlayan bir performans sergilerken, Konyaspor daha çok orta sıralarda varlık gösteriyor. Trabzonspor maçı ne oldu sorusunun yanıtı, ligin gidişatı açısından büyük önem taşıyacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR LİSTESİ

Trabzonspor

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 15 Stefan Savic 34 Defans 11 11 1 1 Sakatlık - Adale Problemi 80 Boran Başkan 19 Orta Saha 1 - - - Cezalı - Maçtan Men Cezası 7 Edin Visca 35 Orta Saha 9 2 - - Sakatlık - Ayağı Kırık 74 Salih Malkoçoğlu 20 Orta Saha 3 - - - Cezalı - Maçtan Men Cezası 9 Anthony Nwakaeme 36 Forvet 1 1 - - Sakatlık - Uyluk Sakatlığı

Konyaspor

# Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama 4 Adil Demirbağ 28 Defans 10 10 1 2 Cezalı - Maçtan Men Cezası 20 Riechedly Bazoer 29 Defans 7 7 - - Sakatlık - Baldırından Sakat 18 Alassane Ndao 29 Orta Saha 11 11 2 3 Cezalı - Maçtan Men Cezası 7 Muhammet Tunahan Taşçı 23 Orta Saha 6 - 1 1 Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı 16 Marko Jevtovic 32 Orta Saha 7 6 - - Sakatlık - Yan Bağlarından Sakat 19 Ufuk Akyol 28 Orta Saha 1 - - - Sakatlık - Arka Adalesinden Sakat

Trabzonspor’un sakat oyuncular listesi oldukça kabarık görünürken, Konyaspor’un cezalı oyuncuları takımı önemli ölçüde etkileyecek gibi duruyor. Bu durum Trabzonspor maçı ne oldu, Trabzonspor maçı özeti gibi arama terimlerinin maç sonunda yoğunlaşmasına neden olacak.

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maç: Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor Tarih: 29 Kasım 2025 Cumartesi

29 Kasım 2025 Cumartesi Saat: 20:00

20:00 Stadyum: Papara Park – Trabzon

Papara Park – Trabzon Yayın: Bein Sports (Canlı ve şifreli)

Trabzonspor maçı ne zaman?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Trabzonspor maçı canlı izle seçeneği var mı?

Trabzonspor maçını canlı izlemek için Bein Sports ekranlarını takip edebilirsiniz.

Trabzonspor’un bugünkü maçı hangi kanalda?

Trabzonspor’un bugünkü maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Trabzonspor maçı özeti nereden izlenir?

Trabzonspor maçı özeti Bein Sports resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden maç sonrası yayınlanacak.

Trabzonspor maçı var mı?

Evet, Trabzonspor bugün Konyaspor ile karşılaşıyor.

Trabzonspor için bu karşılaşma, yalnızca üç puan değil, ligdeki konumunu pekiştirme mücadelesi. Taraftarlar; Trabzonspor maçı ne zaman, Trabzonspor maçı izle, Trabzonspor maçı canlı izle, Trabzonspor maçı ne oldu gibi soruların yanıtlarını bu akşam 20:00’de alacak.