Trabzonspor, Konya’ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 31’inci haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Konya’ya gitti.

Süper Lig’in 31’inci haftasında Konyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.

Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Konya’ya gitti

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Bakic, sakatlıkları bulunan Enis Destan, Mehmet Can Aydın, Paul Onuachu ile Hüseyin Türkmen yer almadı.

Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Konyaspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı;

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Vişça Mahmoud Trezeguet, Mislav Orsic, Umut Bozok.