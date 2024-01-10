Trabzonspor, Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis​​​​​​​, kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük AŞ'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verdi.

Yunan futbolcu, bordo-mavili takımda 6 lig maçında 284 dakika forma giyebildi.