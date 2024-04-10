Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, bayram mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, taraftarların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Aileniz ve tüm sevdiklerinizle beraber sağlık, neşe, bolluk ve bereket dolu bir yaşam dilerim." ifadesini kullandı.

"Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu." diyen Doğan, şöyle devam etti:

"İstedikleri olmadığı her maçta, her pozisyonda, önlerine gelen herkese saldırdıkları ve bunu da kendilerinde hak gördükleri utanç dolu bir sezon. Bunun adına da istedikleri olduğu zaman 'Adalet', olmadığında ise 'Adaletsizlik' dediler. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu baskılara, bu saygısız ve edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek, tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezona imza attı, atıyor. Her şeye rağmen açıklıkla ifade etmeliyim ki bu utanç verici dönemin sonuna geldik."