Trabzonspor Kulübünden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Taner Fikret Saral ve Murat İskender'e A Milli Takım forması takdim etti.