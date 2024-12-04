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Trabzonspor Kulübünden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcıları Taner Fikret Saral ve Murat İskender, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 23:39
  • Giriş: 04.12.2024 23:39
  • Güncelleme: 04.12.2024 23:39
Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübünden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Taner Fikret Saral ve Murat İskender'e A Milli Takım forması takdim etti.

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