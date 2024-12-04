Trabzonspor Kulübünden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcıları Taner Fikret Saral ve Murat İskender, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA
TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Taner Fikret Saral ve Murat İskender'e A Milli Takım forması takdim etti.