Trabzonspor Kulübüne sponsorlarından ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un sponsoru olan firmalardan Papara'nın yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı ile Miller Holding'in yönetim kurulu başkanı Turhan Mildon, bordo-mavili kulübe ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sponsor firmaların yöneticilerini karşılayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Karslı ve Mildon'a forma ile çeşitli hediyeler sunduğu belirtildi.

Doğan'ın desteklerinden dolayı Papara ve Miller Holding'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.