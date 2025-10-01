Trabzonspor Kulübünün kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy mezarı başında anıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ulusoy'un Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk, genel sayman Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Fatih Solak, divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören ile Ali Osman Ulusoy’un kardeşi Sefer Ulusoy, kızı Hülya Ulusoy, ailesi ve akrabaları katıldı.

Anma töreninde konuşan Mahmut Ören, Ali Osman Ulusoy'u rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Ulusoy'un Trabzonspor'un ilk başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Ören, şunları kaydetti:

"Ulusoy, 272 günlük görev süresinin ardından başkanlığı diğer kurucu başkanımız Rıfat Dedeoğlu’na devretmiş, 1969 seçimlerinde ise yeniden başkan seçilerek görevi ikinci kez devralmıştır. Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi 'kulübüme hizmet etmek benim için şereftir' sözleriyle kulübümüze bağlılığını dile getirmiştir. 2014 yılında aramızdan ayrılan Ali Osman Ulusoy’u, Trabzonsporumuza unutulmaz katkılardan dolayı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."