Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, kupa yarı finalinde Gençlerbirliği karşısında

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Zorlu maç saat 20.30'da başlayacak.

Spor
  • 12.05.2026 10:23
  • Giriş: 12.05.2026 10:23
  • Güncelleme: 12.05.2026 10:38
Kaynak: Spor Servisi
Trabzonspor, kupa yarı finalinde Gençlerbirliği karşısında
AA

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ FİNALİN PEŞİNDE

Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde bugün yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da uçakla başkente gidecek.

BirGün'e Abone Ol