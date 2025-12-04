Trabzonspor, kupa yolunda hata yapmadı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,(DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu'nda sahasında 1’inci Lig ekibi İmaj Altyapı Van Spor FK’yı konuk eden Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını gruplara yazdırdı. Ligde zirve yürüyüşünü sürdüren bordo-mavililer, kupada da emin adımlarla ilerleyerek iddiasını ortaya koydu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda sahasında karşılaştığı 1’nci Lig ekibi İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 2-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Karşılaşmayı kaybeden İmaj Altyapı Van Spor FK, kupaya veda etti. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı kazanıp, gruplara kalmayı başaran taraf; 65’inci dakikada Sikan ve 84’üncü dakikada Kazeem Olaigbe’nin golleriyle Trabzonspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon grup aşamasında mücadele edecek olan Trabzonspor’un, kura çekiminde ikinci torbada yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerle birlikte Çaykur Rizespor ve Konyaspor’un da ikinci torbadan kuraya katılması öngörülüyor. Kura çekimiyle birlikte gruplar ve fikstür netleşecek.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un kupada Vanspor’u mağlup ederek gruplara kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon’da yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Yolun sonu kupa olsun

Taka gazetesi: Fırtına sert esiyor

Sonnokta gazetesi: Fırtına kupada da esti

Günebakış gazetesi: Kupada yola devam

(FOTOĞRAFLI)