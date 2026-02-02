Trabzonspor kupada Fethiyespor'u ağırlayacak

Giriş / Abone Ol
Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın evinde 2. Lig ekibi Fethiyespor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Spor
  • 02.02.2026 10:12
  • Giriş: 02.02.2026 10:12
  • Güncelleme: 02.02.2026 10:14
Kaynak: Spor Servisi
AA

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

