Trabzonspor, kupada Samsun deplasmanında

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip yarı finale yükselecek. Bordo-mavili takım, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor’da karşılaşma öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Arseniy Batagov, Edin Visca ve Okay Yokuşlu’nun tedavileri sürerken, bu oyuncuların durumunun maç saatinde netlik kazanması bekleniyor.

SAMSUNSPOR LİDER TAMAMLAMIŞTI

Türkiye Kupası A Grubu’nu 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finale yükselirken Samsunspor ise B Grubu’nu 12 puanla lider bitirerek bu tura geldi.

İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de Trabzon’da oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanırken, Samsun’daki mücadeleyi bordo-mavililer 3-0 kazanmayı başardı.

Karadeniz temsilcisi, son dönemde deplasman performansıyla da öne çıkıyor.

Trabzonspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 dış saha maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, kupada ise iki karşılaşmayı da kazandı.

Trabzonspor, bu seriyi sürdürerek yarı finale yükselmek isterken, Samsunspor ise sahasında avantajı kullanarak tur atlamanın planlarını yapıyor.