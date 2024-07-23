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Trabzonspor Kürtçe şarkılı Tiktok paylaşımını kaldırdı

Trabzonspor’un resmi TikTok hesabından Kürtçe şarkı ile paylaşım yapıldı. Paylaşımın daha sonra kaldırıldığı görüldü.

Güncel
  • 23.07.2024 16:11
  • Giriş: 23.07.2024 16:11
  • Güncelleme: 23.07.2024 16:52
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Kürtçe şarkılı Tiktok paylaşımını kaldırdı
Fotoğraf: AA

Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Enis Destan paylaşımında Kürtçe parçaya yer verildi.

Paylaşımda Kürt rapçi Serhado’nun Zimane Kurdi (Kürtçe dili) parçası kullanıldı.

Bordo mavililerin forvet oyuncusu Enis Destan’a ilişkin bir paylaşımda ayrıca “Bir gülüşü var” ifadeleri kullanıldı.

Zimane Kurdi parçası anadilde eğitime illişkin sözleri ile biliniyor.

Şarkının sözlerinin bir kısmı şu şekilde: 

"Ne Almanca ne İngilizce ne de Fransızca,

Eğitimimizi ana dilinde istiyoruz;

Ne Farsça ne Arapça ne de Türkçe.

Dilimizi, Kürt dilini resmî dil yapın."

Trabzonspor'un TikTok hesabından paylaşılan video daha sonra kaldırıldı.

Trabzonspor'un videosu yaklaşık 25 bin beğeni aldı.

Paylaşım daha sonra kaldırıldı.

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