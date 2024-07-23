Trabzonspor Kürtçe şarkılı Tiktok paylaşımını kaldırdı

Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Enis Destan paylaşımında Kürtçe parçaya yer verildi.

Paylaşımda Kürt rapçi Serhado’nun Zimane Kurdi (Kürtçe dili) parçası kullanıldı.

Bordo mavililerin forvet oyuncusu Enis Destan’a ilişkin bir paylaşımda ayrıca “Bir gülüşü var” ifadeleri kullanıldı.

Zimane Kurdi parçası anadilde eğitime illişkin sözleri ile biliniyor.

Şarkının sözlerinin bir kısmı şu şekilde:

"Ne Almanca ne İngilizce ne de Fransızca,



Eğitimimizi ana dilinde istiyoruz;



Ne Farsça ne Arapça ne de Türkçe.

Dilimizi, Kürt dilini resmî dil yapın."