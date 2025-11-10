Trabzonspor, lig sıralamasında ilk 8'de bulunan rakipleri karşısında galip gelemedi

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı 25 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor, zirve yarışında ilk 8'de bulunan rakipleri karşısında önemli puan kayıpları yaşadı.

Bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a mağlup olmasıyla sarı-kırmızılı rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Ligde 29 puanlı Galatasaray'ın 4, 28 puanlı Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, zorluk derecesi yüksek olan karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, lider Galatasaray ile 0-0, 4. sırada yer alan Samsunspor, 7. sıradaki Gaziantep FK ve 8. sıradaki Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 2. sıradaki Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Ligde ilk 8 takım içerisinde yer alan rakipleri karşısındaki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 11 puan yitirdi.

Trabzonspor, ilk 8'de bulanan Göztepe ve Beşiktaş ile henüz karşılaşmadı. Karadeniz ekibi, 15. haftada deplasmanda Göztepe, 16. haftada ise sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

- Diğer rakiplerine fire vermedi

Ligde tüm puan kayıplarını ilk 8 içerisindeki rakipleri karşısında yaşayan Trabzonspor, diğer takımlar ile oynadığı 7 karşılaşmayı da kazandı.

Trabzonspor, 10. sıradaki Çaykur Rizespor'u 2-1, 11. sıradaki Kocaelispor ve 13. sıradaki Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, ligde 15. sırada bulunan Kasımpaşa'yı 1-0, 16. sırada yer alan Zecorner Kayserispor'u 4-0, 17. sıradaki ikas Eyüpspor'u 2-0, son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ise 4-3 yendi.

Ligde ilk 8 içinde yer alan takımlar karşısında sadece 4 puan alan bordo-mavili takım, diğer rakipleriyle oynadığı 7 maçı kazanarak 21 puan elde etti.