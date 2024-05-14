Trabzonspor, ligde üçüncü sıradaki yerini koruma peşinde

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in 3 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, sıralamadaki yerini koruyarak ligi tamamlamayı hedefliyor.

Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan cetvelinde en çok bu basamakta kaldı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde, Abdullah Avcı yönetimindeki 28 maçlık dönemde 21 haftayı üçüncü sırada kapattı.

Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla 7. sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşıdı. Karadeniz ekibi, son 22 haftanın 1'inde dördüncü, 21'inde ise üçüncü sırada yer aldı.