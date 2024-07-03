Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kampın üçüncü gününün ilk antrenmanında bordo-mavili futbolcular, core ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Kuvvetle bağlantılı teknik çalışmayla devam eden idmanın son bölümünde ise sprint çalışması yapıldı.

Milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, antrenmanda yer almadı.