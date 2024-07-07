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Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 07.07.2024 13:04
  • Giriş: 07.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 07.07.2024 13:04
Kaynak: AA
Trabzonspor, Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında sabah ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram'ın yanı sıra tedbir amaçlı Göktan Gürpüz, Fountas ve kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

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