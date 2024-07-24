Trabzonspor maçına Alman hakem Dankert
Spor Servisi
Trabzonspor’un 25 Temmuz Perşembe günü MFK Futbol Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok’a konuk olacağı maçı, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert yönetecek. Dankert’in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.
Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.
Trabzonsor kafilesi bugün 10.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Trabzon’dan Poprad’a gidecek. Bordo-mavililer, TSİ 19.00 müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30 stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.