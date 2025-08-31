Trabzonspor maçına giden Samsunspor taraftarlarının Giresun'da mola verdiği restoranda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 2 Samsunspor taraftarı yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi.

SAMSUNSPOR ÖLÜ TARAFTAR BİLGİSİNİ DÜZELTTİ: AĞIR YARALI

Burada işletme sahibiyle yaşanan tartışmada Samsunspor taraftar kafilesinden 2 kişi, silahla vurulma sonucu yaralandı.

Samsunspor ilk bilgilendirmede 1 taraftarın yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak ikinci bir açıklama yayımlayarak bu bilgiyi düzeltti.

İkinci açıklamada, "Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

GİRESUN VALİSİ: BİR YARALIMIZIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu’da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç.’ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç.’nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.