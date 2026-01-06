Trabzonspor maçına gidenler AKP'ye üye yapıldı

Yargıtay’ın açıkladığı siyasi parti üye sayılarının ardından AKP’nin Trabzon’daki üye artışı dikkat çekerken, Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, maç ve benzeri organizasyonlar için alınan kimlik bilgilerle yurttaşların bilgisi dışında AKP'ye üye yapıldığını öne sürdü.

Muratoğlu, bazı yurttaşların bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldığını ileri sürdü. Muratoğlu, özellikle spor müsabakaları ve benzeri organizasyonlar gerekçe gösterilerek toplanan kimlik bilgilerinin, daha sonra siyasi parti üyeliği için kullanıldığını iddia etti.

e-Devlet üzerinden yapılan kontrollerde, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerin haberleri olmadan parti üyesi olarak göründüğünü öne sürdü.

"BİZZAT TESPİT ETTİK"

61Saat'in haberine göre; İl Başkanı Muratoğlu’nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu açıklamayı yapmamıza sebep olan en somut ve bizzat yaşanmış olay şudur: Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı olarak üyelik çalışması yaptığımız bir vatandaşımız, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada kendisinin ve eşinin bilgileri dışında AK Parti üyesi yapıldığını bizzat tespit etmiştir.

Vatandaşımız; Trabzonspor’un kupa maçına gitmek için yapılan ücretsiz ulaşım organizasyonu kapsamında kendisinden kimlik bilgileri istendiğini; bu organizasyonun AK Parti teşkilatları tarafından duyurulduğunu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle gerçekleştirildiğini, bilgileri isteyen kişilerin yabancı olmaması nedeniyle hem kendi hem de eşinin kimlik bilgilerini paylaştığını ifade etmiştir. Sonrasında her ikisinin de haberi olmadan parti üyesi yapıldığını görmüştür.

Altını özellikle çiziyoruz: Bizim iddiamız, bir maça gitmenin otomatik olarak parti üyeliğiyle sonuçlandığı değildir. İddiamız; ulaşım organizasyonu, yardım, iş ve benzeri gerekçelerle vatandaşlardan talep edilen kimlik bilgilerinin, hangi amaçla kullanılacağı açıkça belirtilmeden ve vatandaşın açık rızası olmaksızın siyasi parti üyeliğinde kullanıldığı yönündeki ciddi şüphelerdir.”