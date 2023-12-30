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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 17:34
  • Giriş: 30.12.2023 17:34
  • Güncelleme: 30.12.2023 17:34
Kaynak: AA
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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