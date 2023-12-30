Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.
5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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