Trabzonspor, Muhammed Cham ile sözleşme imzaladı

Muhammed Cham’ın imza töreninde konuşan Trabzonspor Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

Trabzon’da çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. 3 haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki oyuncu, 10 numaralı formayı giyecek.