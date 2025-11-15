Trabzonspor namağlup Beşiktaş'ı devirmek istiyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un koçu Selçuk Ernak açıklamalarda bulundu. Ligde yarın namağlup lider Beşiktaş'ı ağırlayacak bordo-mavililerin başantrenörü Ernak, "Rakibimizin gücü her ne olursa olsun ona göre hazırlığımızı yapar, kanımızın son damlasına kadar mutlak galibiyet hedefiyle oynarız" dedi.

Büyükçekmece Basketbol ve Esenler Erokspor galibiyetleriyle sezona iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Anadolu Efes maçlarından mağlubiyetlerle ayrıldı.

Karşıyaka ve Glint Manisa Basket maçlarıyla son iki haftayı galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi, yarınki Beşiktaş GAİN maçından da taraftarının desteğiyle galip ayrılmayı hedefliyor. Başantrenör Selçuk Ernak, iyi bir ekip olduklarını, her maçı kazanabileceklerini söyledi.

Lige iyi başlangıç yapmalarına rağmen kısa bir bocalama dönemi geçirdiklerini dile getiren Ernak, "Bu dönemden sonra da takımımıza kadroda belli müdahaleleri yaptık. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz tecrübeli bir oyun kurucuyla işin fiziksel yönünde bize katkıda bulunabilecek bir oyuncu ekledik. Bunun hemen arkasından da Karşıyaka ve Manisa deplasmanlarında oynadığımız iki maçı kazandık" diye konuştu.

"ARKASINDA DURMAMIZ GEREKİYOR"

Ernak, ligde ilk devre bitene kadar zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını vurgulayarak, "Ben takımın sürecinden, şu ana kadar gösterdiği gelişiminden ve takım olma halinden memnunum. Bizim bu sürece güvenip, takımımızın arkasında durmamız gerekiyor. Önemli olan sonunda hedeflenen yerlerde bitirmek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş GAİN maçının sert ve zor geçeceğini ifade eden Ernak, şöyle devam etti:

"Beşiktaş namağlup geliyor. Bence şu an Beşiktaş EuroCup'ın da Türkiye liginin de en formda takımı. Her sene kurdukları iskeletin üzerine yaptıkları müdahalelerle bir iki adım kalitelerini ileriye taşımış, iyi çalışmış karakterli bir takım. Çok sert, baskı yapan, oynayan ve rolleri çok netleşmiş bir takım. Bizi de takip edenler gayet iyi biliyor ki mümkün olduğu kadar fiziksel ve sert oynamaya gayret eden bir takımız."

Ernak, taraftarın desteğiyle maçın çok daha güzel olacağını dile getirerek, "Evimizde rakibimizin gücü her ne olursa olsun, taraftarın desteğiyle geri adım atmayan, her maça ortak olabilecek bir Trabzonspor yaratmaya çalışıyoruz ki yarın öbür gün burası da gelen rakip takımların galibiyet almayı çok ümit etmedikleri bir yer olsun." diye konuştu.

Özellikle iç sahada her maçı galibiyetle geride bırakmak istediklerini belirten Ernak, "Rakibimizin gücü her ne olursa olsun ona göre hazırlığımızı yapar, kanımızın son damlasına kadar mutlak galibiyet hedefiyle oynarız." ifadelerini kullandı.