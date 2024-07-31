Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, 30 yaşındaki orta saha için kulübüne üç takist ile 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Spor 31.07.2024 22:26 Giriş: 31.07.2024 22:26

Güncelleme: 31.07.2024 22:30 Kaynak: DHA

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