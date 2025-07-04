Trabzonspor, Onuachu transferini KAP’a bildirdi

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA) – TRABZONSPOR, Paul Onuachu transferini KAP’a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, 2023-24 sezonunda kiralık olarak bordo-mavili formayı giyinen Paul Onuachu ile 3+1 anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp, transferin resmiyet kazandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Transferin resmiyet kazandığını KAP’a yaptığı bildirimle duyuran bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu’nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” denildi.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu’nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Southampton FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.100.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Kulübümüz tarafından ödenecektir.”

“Oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

2024-2025 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR,

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR,

2026-2027 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”

“Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027-2028 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”

2023-24 sezonunda Southampton’dan kiralanarak bordo-mavili formayı giyen Onuachu, hem Süper Lig’de hem Türkiye Kupası’nda sergilediği performansla dikkat çekmişti. 2.01’lik forvet oyuncusu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Onuachu’nun bonservisi ile alınması camiada büyük sevinçle karşılandı.

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