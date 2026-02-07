Trabzonspor otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor Kulübü, Samsunspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde bordo-mavili takımın otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayın münferit olmadığı ve organize bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, “Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz.” denildi.

“FUTBOLUN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK”

Saldırının yalnızca Trabzonspor’u hedef almadığı vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına zarar verdiği belirtildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.”

Trabzonspor, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ettiklerini duyurarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kamuoyuna bildirdi.