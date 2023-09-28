Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonlarla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.