Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.09.2023 15:30
  • Giriş: 28.09.2023 15:30
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:30
Kaynak: AA
Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonlarla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BirGün'e Abone Ol