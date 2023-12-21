Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynadı.
Antrenman öncesi Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan'a doğum günü kutlaması yapıldı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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