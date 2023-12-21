Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynadı.

Antrenman öncesi Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.