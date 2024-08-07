Trabzonspor-Rapid Vienna maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile karşılaşacak. Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar belli oldu.

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Fotoğraf:AA