Trabzonspor-Rapid Vienna maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile karşılaşacak. Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, kendi sahası ve seyircisi önünde Avusturya Temsilcisi Rapid Vienna’i ağırlayacak. Trabzonspor bugüne kadar Avrupa kupalarında 151 maça çıkarken, bu maçların 56’sında galip gelen taraf oldu. Trabzonspor, Avrupa kupalarında çıktığı 37 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken, 58 maçta ise rakiplerine yenildi. Bu maçlarda Trabzonspor rakiplerine 193 gol atarken, kalesinde 205 gol gördü.
ABDULLAH AVCI'YI YENMEK ZOR
Trabzonspor'un, teknik direktörü Abdullah Avcı ile oynadığı Avrupa maçlarında iç sahadaki başarısı dikkat çekiyor. Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Papara Park’ta oynanacak olan Trabzonspor-Rapid Vienna maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da A Spor televizyonundan izlenebilecek.