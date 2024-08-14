Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.
Kaynak: AA
Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.
İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.