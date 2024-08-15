Trabzonspor, Rapid Wien karşısında tur peşinde

Spor Servisi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Avusturya’nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Allianz Stadı’nda TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas’ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak. Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden bir diğer ekip olan Başakşehir, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bugün Gürcistan’ın Iberia Tiflis’i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maç, 20.45’te başlayacak. Gürcistan’da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek.