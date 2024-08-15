Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Allianz Stadyumunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.
Bordo-mavililer, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.