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Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi

Ajans Haberleri
  • 04.12.2023 13:12
  • Giriş: 04.12.2023 13:12
  • Güncelleme: 04.12.2023 13:12
Kaynak: AA
Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi.

En son 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından ilk kez bir müsabakada gol atma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş maçının ardından sahasında oynadığı 9 lig müsabakasında 22 kez rakip fileleri havalandırarak golcü bir kimlik ortaya koyan ve her karşılaşmada gol atan Karadeniz ekibi, 10. mücadelesinde bu seriyi bozdu.

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