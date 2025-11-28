Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.