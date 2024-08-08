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Trabzonspor sahasında Rapid Wien'e tek golle kaybetti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 yenildi.

Spor
  • 08.08.2024 21:59
  • Giriş: 08.08.2024 21:59
  • Güncelleme: 08.08.2024 22:04
Kaynak: AA
Trabzonspor sahasında Rapid Wien'e tek golle kaybetti
AA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 mağlup oldu.

Maçta konuk takımın golünü 68. dakikada Grgic attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, tur umudunu Avusturya'da oynanacak ikinci maça bıraktı.

Trabzonspor, bu maçın rövanşını 15 Ağustos Perşembe günü Viyana'da Allianz Stadion'da oynayacak.

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