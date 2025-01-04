Trabzonspor, Samsunspor'a mağlup

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti.

Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00’de başladı.

Hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçın 30. dakikasında Samsunspor Carlo Holse ile 1-0 öne geçti. 49. dakikada Simon Banza ile Trabzonspor beraberliği yakaladı ve durum 1-1 oldu. 75. dakikada Carlo Holse kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve Samsunspor bu golle sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.