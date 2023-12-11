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Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2023 15:43
  • Giriş: 11.12.2023 15:43
  • Güncelleme: 11.12.2023 15:44
Kaynak: AA
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 13 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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