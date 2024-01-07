Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, idmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.