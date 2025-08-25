Giriş / Abone Ol
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  25.08.2025 14:45
  • Giriş: 25.08.2025 14:45
  • Güncelleme: 25.08.2025 14:45
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo mavililer, yarını izinli geçirdikten sonra 27 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

