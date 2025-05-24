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Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Samsunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 20:58
  • Giriş: 24.05.2025 20:58
  • Güncelleme: 24.05.2025 20:58
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda tedavileri süren Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Hüseyin Türkmen, Cihan Çanak, Enis Destan ve kaleci Onuralp Çevikkan yer almadı.

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