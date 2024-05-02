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Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.05.2024 16:17
  • Giriş: 02.05.2024 16:17
  • Güncelleme: 02.05.2024 16:17
Kaynak: AA
Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma ve çabukluk gerçekleştirdi.

Oyuncular, daha sonra 5'e 2 çalışıp çift kale maç oynadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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