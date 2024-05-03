Trabzonspor, Samsunspor’un konuğu olacak

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, yarın Karadeniz derbisinde Samsunspor’un konuğu olacak. İki ekip, yarın oynanacak müsabaka ile Süper Lig’de 52. kez rakip olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yarın saat 19.00 oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mustafa Sarvanlar ve Anıl Usta yapacak.

Bordo-mavililer, ligde geride kalan 34 hafta sonunda 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet ile 58 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynayacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Trabzonspor, üçüncülükteki iddiasını güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Samsunspor ise ligin geri kalan bölümünde oynadığı 34 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 39 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor.

Evinde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.



