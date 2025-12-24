Trabzonspor savunmada alarm veriyor

Süper Lig’in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekti.

Bordo-mavili ekip, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta toplam 20 gol yerken, bu gollerin önemli bir bölümünü sezonun ikinci bölümüne yaklaşılırken kalesinde gördü.

Sezonun ilk 11 haftasında daha dengeli bir savunma performansı sergileyen Trabzonspor, bu süreçte sadece 7 gol yerdi. Son 6 haftada ise kalesinde 13 gole engel olamadı.

SON 6 MAÇTA DA GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde oynadığı son 6 maçın tamamında gol yerken, bu karşılaşmalarda toplam 13 gol yedi.

Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılmasının ardından oynadığı maçlarda Alanyaspor, Konyaspor ve Göztepe karşısında birer gol yerken Başakşehir ve Beşiktaş karşısında kalesinde üçer gol gördü. Gençlerbirliği karşılaşmasında ise bordo-mavililer 4 gol yedi.

Sezonun ilk 4 haftasında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır döneminde Trabzonspor, yalnızca 1 gol yedi. Bu süreçte Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Samsunspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

Uğurcan Çakır’ın ayrılığının ardından kaleyi Manchester United’dan transfer edilen Kamerunlu Andre Onana’ya emanet eden Trabzonspor, bu dönemde savunmada istediği istikrarı yakalayamadı.

Onana’nın görev aldığı 13 lig maçında bordo-mavililer 19 gol yedi. Bu süreçte Trabzonspor’un maç başına yediği gol ortalaması 1,46 olarak gerçekleşti.