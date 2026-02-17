Trabzonspor savunmada alarm veriyor

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 22 maçta toplam 26 gole engel olamazken, bu gollerin önemli bölümünü sezonun ikinci yarısına yaklaşırken yedi.

Sezona savunma anlamında daha dengeli bir görüntüyle başlayan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında yalnızca 7 gol yerken, son 11 karşılaşmada ise 19 gol görerek bu alanda büyük bir düşüş yaşadı. Bu tablo, Trabzonspor’un savunma hattındaki kırılganlığı net biçimde ortaya koydu.

SON 11 MAÇIN 10’UNDA GOL YEDİ

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son 11 maçın 10’unda kalesinde gol gördü. Süreç, ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile alınan 1-1’lik beraberlikle başladı.

Bu periyotta bordo-mavililer; Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında birer gol yedi.

Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde üçer gol gören Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ise dört gole engel olamadı.

Bu süreçte Karadeniz temsilcisi, yalnızca Samsunspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

ORTALAMA YÜKSELDİ

Uğurcan Çakır’ın ayrılığının ardından Trabzonspor, kaleyi Andre Onana’ya teslim etti. Ligin 5. haftasında oynanan Fenerbahçe maçıyla birlikte forma giymeye başlayan Kamerunlu file bekçisi, 18 lig maçında 25 gol yedi.

Onana’nın kaleyi koruduğu dönemde Trabzonspor’un maç başına yediği gol ortalaması 1,39’a yükseldi. Bu istatistik, bordo-mavililerin savunma hattında yaşadığı düşüşü rakamlarla da gözler önüne serdi.